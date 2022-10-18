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Balıkesir'de dilek tutarken türbeyi yakıyorlardı

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#BALIKESİR#Yangın#Türbe
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2022 11:14

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Kazdağları'nın zirvesindeki Sarıkız Türbesi'nde dilek tutmak için yakılan mumların devrilmesi sonucu çaputlar tutuştu. Alevler ziyaretçilerin müdahalesiyle söndürülürken, yöre halkı benzer olayların yaşanmaması için daha özenli olunması gerektiğini söyledi.

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Kazdağları'nın 1726 metre rakımlı Sarıkız zirvesinde, efsanevi Sarıkız'ın son göründüğü yer olduğu ileri sürülen noktadaki türbenin çevresine çaputlar bağlayan ve mum yakanlar, dilek tutup, dua ediyor. Dün türbeyi ziyarete gelenler, yaktıkları mumları söndürmeden gitti. Bir süre sonra devrilen mumlar çaputları tutuşturdu. Türbeden çıkan dumanları fark eden bazı ziyaretçiler, ellerindeki su şişeleriyle alevleri söndürdü. Yöre halkı kendileri için önemli olan türbeyi temiz tutmaya ve özenli davranmaya dikkat ettiklerini belirterek, gelenek olarak yaktıkları mumları da kısa süre sonra söndürdüklerini kaydetti.

Balıkesirde dilek tutarken türbeyi yakıyorlardı


'BU MANZARA BENİ ÜZDÜ'

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Kırsal Mehmetalan Mahallesi'nde oturan Fatma Sarı, türbede daha özenli davranılması gerektiğini belirterek, "Bizim Sarıkız'a inancımız var. Burada dilek tutuyoruz. Senede bir gün adak adıyoruz. Onun haricinde arada bir gelip, ziyaret ediyoruz. Mesela çocuğu olmayanlar gelip, tülbent bağlar, mum yakar, dilek tutar. Burada ne yazık ki hoş olmayan bir manzara meydana geldi. Türbede bulunan çaputlar tutuşmuş. Biz burada mumu yaktıktan sonra biraz bekleyip, söndürüp öyle gidiyoruz. Hepsinin yanması gerekmiyor, önemli olan niyet, herkesin saygılı olmasını istiyoruz. Bu manzara beni üzdü, insanlar duyarlı olmalı" dedi.

Balıkesirde dilek tutarken türbeyi yakıyorlardı

Türbeyi ziyarete gelen Mehmet Sarı da tülbentlerin dışarıya bağlanmasını isteyerek, "Mumları söndürmeden bırakıp gidiyorlar, tehlikeli ve kötü bir görüntü oluyor. Bu yapılan inanç değil, kötü manzara ortada" diye konuştu.

Balıkesirde dilek tutarken türbeyi yakıyorlardı


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#BALIKESİR#Yangın#Türbe

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