×
Balıkesir'de dereye devrilen otomobilin yakınında ceset bulundu

#Balıkesir#Sındırgı#Otomobil Kazası
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2026 11:15

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dereye devrilen otomobilin yakınında erkek cesedi bulundu.

Camikebir Mahallesi yakınlarındaki dereye otomobilin devrildiği ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ARACIN 50 METRE İLERİSİNDE CESEDİ BULUNDU

Bölgede inceleme yapan ekipler, ters dönmüş vaziyetteki 10 FA 707 plakalı otomobilin yaklaşık 50 metre ilerisinde erkek cesedi buldu.

Hasan Gülen'e ait olduğu belirlenen ceset, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna gönderildi.

Ekiplerin bölgedeki incelemeleri devam ediyor.

Gözden Kaçmasın10 il için sarı kodlu alarm Meteorolojiden sağanak yağış ve fırtına uyarısı10 il için sarı kodlu alarm! Meteoroloji'den sağanak yağış ve fırtına uyarısıHaberi görüntüle
Gözden Kaçmasınİstanbulda feci olay: 16 yaşındaki çocuk bebek arabasına çarptı, 2 yaşındaki Arya hayatını kaybettiİstanbul'da feci olay: 16 yaşındaki çocuk bebek arabasına çarptı, 2 yaşındaki Arya hayatını kaybettiHaberi görüntüle
