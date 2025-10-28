×
Balıkesir'de deprem sonrası uçaklara uyarı yapıldı: 'Şu anda bir deprem yaşandı, trafikler sırayla pas geçecek'

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2025 09:44

Balıkesir'de 6.1 büyüklüğündeki depremin İstanbul'da da hissedilmesinin ardından İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pist kontrolü için uçuş trafiği kısa bir süreliğine durdu.

Balıkesir'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi. Deprem nedeniyle İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapan uçaklara deprem uyarısı yapıldı. Pist kontrolü için yaklaşık 5 dakika boyunca uçuş trafiği dururken, iniş yapan uçaklara deprem uyarısı yapıldı.

'ŞU ANDA BİR DEPREM YAŞANDI, TRAFİKLER SIRAYLA PAS GEÇECEK'

Balıkesir'de meydana gelen depremin ardından Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrolörünün 'Şu anda bir deprem yaşandı, trafikler sırayla pas geçecek" sözleri telsiz konuşmalarına yansıdı.

Deprem nedeniyle İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapan uçaklara deprem uyarısı yapıldı. O anlar Sabiha Gökçen Havalimanı'nda telsiz konuşmalarında kayıt altına alındı.

Hava trafik kontrolünün iniş için sıra bekleyen uçakların pilotlarına, "Şu anda bir deprem oluyor. Şu anda trafikler sırayla pas geçecek. Şu anda kontroller devam ediyor. Şu anda bir süre veremiyoruz, bilgilendirme devam edecek" dedi. Pist kontrolü için yaklaşık 5 dakika boyunca uçuş trafiği dururken, kontrollerin ardından uçuş trafiği normale döndü.

