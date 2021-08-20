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Gündem
Tufan DALGIÇ/ BANDIRMA, (Balıkesir), (DHA)
Haber Giriş: 20.08.2021 - 16:34 | Son Güncelleme:

Balıkesir'de dehşete düşüren kaza! Anne ve kızından acı haber

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Balıkesir'de dehşete düşüren kaza! Anne ve kızından acı haber

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde kamyonetle çarpışan otomobildeki Zeynep Gezen (44) ile kızı Sena Sude Göre (18) hayatını kaybetti. Kazada yaralananlardan Meltem Kübra Ü., Sümeyye H.K., Dilek Ö. ve İbrahim Ö., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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  • Balıkesirde feci kaza
  • Balıkesirde feci kaza
  • Balıkesirde feci kaza
  • Balıkesirde feci kaza
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Bandırma- Gönen kara yolu, 15'inci kilometredeki Edincik kavşağında meydana geldi. Gönen ilçesinden gelerek Edincik’e dönüş yapan Meltem Kübra Ü. idaresindeki 39 ABL 710 plakalı otomobil ile Bandırma ilçesinden Gönen’e gitmekte olan İbrahim Ö. idaresindeki 10 TF 502 plakalı kamyonet, kavşakta çarpıştı.

Balıkesirde dehşete düşüren kaza Anne ve kızından acı haber

Kazada sürücülerin yanı sıra, otomobilde bulunan Zeynep Gezen, Sena Sude Göre, Sümeyye H.K., Dilek Ö. yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Zeynep Gezen ile kızı Sena Sude Göre’nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Balıkesirde dehşete düşüren kaza Anne ve kızından acı haber

Kazada yaralananlardan Meltem Kübra Ü., Sümeyye H.K., Dilek Ö. ve İbrahim Ö., ambulanslarla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları otomobilden çıkarılan Zeynep Gezen ve Sena Sude Göre'nin cansız bedenleri ise morga kaldırıldı.
Balıkesirde dehşete düşüren kaza Anne ve kızından acı haber

Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

 

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