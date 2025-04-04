×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Balıkesir'de dehşet! 14 yaşındaki çocuk, babasını bıçaklayarak öldürdü

Güncelleme Tarihi:

#Balıkesir#Cinayet#Aile İçi Şiddet
Balıkesirde dehşet 14 yaşındaki çocuk, babasını bıçaklayarak öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2025 12:17

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde 14 yaşındaki oğlu R.Ç., babası Metin Çetinkaya’yı (39) bıçaklayarak öldürdü.

Haberin Devamı

Olay, dün saat 20.00 sıralarında ilçenin kırsal İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Küçükbaş hayvanlarıyla ilgilenen Metin Çetinkaya ile oğlu R.Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre, aile içinde şiddet uyguladığı öne sürülen Metin Çetinkaya, R.Ç. tarafından ekmek bıçağıyla karnından bıçaklandı.

İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İki bıçak darbesi alan Çetinkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. R.Ç. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Diğer yandan Metin Çetinkaya'nın cenazesi, bugün ikindi namazı sonrası Dursunbey ilçesine bağlı İsmailler Mahallesi'nde toprağa verilecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Balıkesir#Cinayet#Aile İçi Şiddet

BAKMADAN GEÇME!