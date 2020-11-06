Balıkesir’de çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından suç işlenmesini önlemek amacıyla il merkezi ve 3 ilçede önleyici kolluk faaliyetleri kapsamında denetimler gerçekleştirildi.ÿBalıkesir il merkezi ile Edremit, Ayvalık ve Bandırma ilçelerinde polis ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda; 7 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 2 adet tüfek ve 157 adet fişek ele geçirildi.