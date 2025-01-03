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Balıkesir'de çok acı olay! Evde çıkan yangında 4 ve 2 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti

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#Balıkesir#Edremit#Yangın
Balıkesirde çok acı olay Evde çıkan yangında 4 ve 2 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2025 10:20

Balıkesir'de müstakil bir evde çıkan yangında dört yaşındaki Yusuf Ali Taşkın ile iki yaşındaki kardeşi Yusuf Ömer Taşkın, hayatını kaybetti.

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Edremit ilçesi Dereli Mahallesi 13 Sokak'taki Coşkun Taşkın'a ait müstakil evde, saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Bu sırada evde bulunan baba Coşkun Taşkın ve eşi, kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı. Yangını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı görevlilerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Evde yapılan kontrolde Yusuf Ali Taşkın ve kardeşi Yusuf Ömer Taşkın'ın yangında öldüğü belirlendi. 2 kardeşin cenazesi, morga kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)

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#Balıkesir#Edremit#Yangın

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