MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBalıkesir’de cezaevinin çamaşırhanesinde yangın çıktı
GeriGündem Balıkesir’de cezaevinin çamaşırhanesinde yangın çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
BALIKESİR (İHA)
Haber Giriş: 05.12.2020 - 17:35 | Son Güncelleme:

Balıkesir’de cezaevinin çamaşırhanesinde yangın çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Balıkesir’de cezaevinin çamaşırhanesinde yangın çıktı
Abone Olgoogle-news

Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki T Tipi Kapalı Cezaevi'nin çamaşırhanesinde çıkan yangın itfaiyenin gayreti ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye 4 kilometre uzaklıktaki kırsal Börezli Mahallesi'nde bulunan cezaevinin çamaşırhanesindeki elektik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Cezaevi yetkililerinin bildirmesi üzerine olay yerine giden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği Ekipleri, alevlere kısa sürede müdahale etti. Büyümeden söndürülen yangında çamaşırhanede büyük çaplı maddi hasar oluştu.

Balıkesir’de cezaevinin çamaşırhanesinde yangın çıktı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle