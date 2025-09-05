×
Balıkesir'de bitmeyen depremler için halk harekete geçti! 'Gün boyu burada dağıtıyoruz'

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 1 kişinin öldüğü 29 kişinin yaralandığı 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından sayıları 8 bini aşan artçı sarsıntılar sürüyor. Sürekli olarak sallanan Sındırgı'da vatandaşlar afetlere karşı, belalara karşı ve mübarek cuma günü de olması dolayısı ile lokma döktürdü.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde artçı sarsıntılar devam ediyor. Vatandaşlar ise mübarek cuma günü olması vesilesi ile depremlerin sona ermesini temenni ederek aralarında topladıkları para ile şehrin merkezinde lokma döktürdü.

Konuyla ilgili konuşan Hasan Küçük, "10 Ağustos'ta yaşadığımız depremden dolayı öncelikle herkese geçmiş olsun diliyorum. O günden bugüne halen sarsıntılar devam ediyor. Halkımız para topladı ve lokma yaptırmak istedik. Lokmamız gün boyu burada devam edecek. Rabbimiz bugünleri biran önce sonlanmasını nasip eder inşallah" dedi.

