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AA
Haber Giriş: 26.10.2020 - 22:33 | Son Güncelleme:

Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı

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Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı
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Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahallede karantina uygulaması başlatıldı.

İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki 110 hanede toplam 465 kişinin yaşadığı kırsal Davutlar Mahallesi, pozitif vakaların görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada ise "Davutlar Mahallesi, Kovid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle hastalığın yayılımını önlemek amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bugün saat 18.00'den itibaren karantina altına alınmıştır." ifadesine yer verildi.

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