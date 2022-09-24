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Balıkesir'de bıçaklı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

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#Kavga#Bıçak#Balıkesir
Balıkesirde bıçaklı kavga: 2 ölü, 1 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2022 07:28

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, komşular arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya döndü. Olayda 2 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi ağır yaralandı.

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Olay, Cennetayağı Mahallesi 723 sokaktaki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, Ender O.(45), komşusu Mehmet Zübeyir Bilier(57) ve oğlu Dünya Baran Bilier(17) ile tartışmaya başladı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya döndü. İki tarafın da bıçak kullandığı öne sürülen kavgada, Ender O., Mehmet Zübeyir Bilier ve Dünya Baran Bilier aldıkları bıçak darbeleriyle ağır yaralandı.

Balıkesirde bıçaklı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulundu. Yapılan müdahale sonrasında, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Durumları ağır olan baba Bilier ile oğlu, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan Ender O.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Kavgada hayatını kaybeden baba ile oğlunun cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları araştırma sonucu 2 adet bıçak ele geçirdi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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#Kavga#Bıçak#Balıkesir

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