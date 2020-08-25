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BALIKESİR (AA)
Haber Giriş: 25.08.2020 - 09:24 | Son Güncelleme:

Balıkesir'de asayiş denetimi

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Balıkesir'de asayiş denetimi
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Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptığı denetimlerde uyuşturucu madde ve ruhsat silah ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik il merkezi dahil 7 ilçede denetim yapıldı.

Denetimlerde sentetik hap, metamfetamin, kubar esrar, Hint keneviri, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tahmin edilen para ele geçirildi.

Polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde 53 kişi gözaltına alınırken, bu kişilerden 9'u tutuklandı.

Ayrıca ekipler, il genelinde yaptığı uygulamalarda 8 ruhsatsız silah ele geçirdi.

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