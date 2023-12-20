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Balıkesir'de ambulansta 9 kilo uyuşturucu ele geçirilmişti! 3 kişi tutuklandı

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#BALIKESİR#Polis#Uyuşturucu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2023 12:49

Balıkesir'in Edremit ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada, 9 kilo 14 gram skunk ele geçirilmişti. Olay sonrası ambulansın sürücüsü Okan Akar (33) ile acil tıp teknisyeni Aptullah Yazkent (26) ve Cankan Ethan (33), tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ambulansla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda başlatılan operasyonda, tepe lambası açık olan seyir halindeki 34 RE 1140 plakalı özel firmaya bağlı hizmet verdiği belirlenen ambulans, Balıkesir Değirmenboğazı mevkisinde durduruldu. Narkotik köpeği 'Dangal' ile ambulansta yapılan aramada, gizli bölmelere yerleştirilmiş 9 kilo 14 gram skunk, ruhsatsız tabanca ve 2 şarjör ele geçirildi.

Balıkesirde ambulansta 9 kilo uyuşturucu ele geçirilmişti 3 kişi tutuklandı

Ambulans sahibi ve sürücüsü olduğu belirlenen Okan Akar ile acil tıp teknisyeni Aptullah Yazkent ve Cankan Ethan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Balıkesirde ambulansta 9 kilo uyuşturucu ele geçirilmişti 3 kişi tutuklandı

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.(DHA)

Balıkesirde ambulansta 9 kilo uyuşturucu ele geçirilmişti 3 kişi tutuklandı

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#BALIKESİR#Polis#Uyuşturucu

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