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Balıkesir'de aile faciası: Eşi ile oğlunu öldürdü, kendisi ile kızını da yaraladı

#Balıkesir#Baba#Cinayet
Balıkesirde aile faciası: Eşi ile oğlunu öldürdü, kendisi ile kızını da yaraladı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde Fatih Akça (40), eşi ve iki çocuğuna pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda Bilge Akça ile oğlu 3 yaşındaki Muhammet Tahir Akça yaşamını yitirirken, 11 yaşındaki kızları Elçin Akça ile seken saçmayla yaralanan Fatih Akça hastaneye kaldırıldı. 8 yaşındaki Ayaz Akça ise evden kaçarak canını kurtardı.

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Olay, saat 15.30 sıralarında Susurluk ilçesi kırsal Günaydın Mahallesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu madde etkisinde olduğu iddia edilen Fatih Akça ile eşi Bilge Akça arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine odadaki pompalı tüfeği alan Fatih Akça, eşi Bilge Akça'ya, ardından da kendisine engel olmaya çalışan kızı Elçin Akça ile oğlu Muhammet Tahir Akça'ya ateş etti.

Balıkesirde aile faciası: Eşi ile oğlunu öldürdü, kendisi ile kızını da yaraladı

Silah seslerini duyan çocuklarından Ayaz Akça evden kaçarken, Fatih Akça'nın tüfeğinden çıkan saçmalardan biri Bilge Akça'nın göğsüne, biri Elçin Akça'nın koluna, biri de en küçük çocukları Muhammet Tahir Akça'nın göğsüne isabet etti. Duvardan seken saçmalardan biri de Fatih Akça'nın bacağına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Bilge Akça ve en küçük çocukları Muhammet Tahir Akça'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kolundan yaralanan Elçin Akça'nın ise Susurluk Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Fatih Akça ise tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

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Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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#Balıkesir#Baba#Cinayet

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