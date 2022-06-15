Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Balıkesir'de acı olay! Lise öğrencisi genç yangında yaşamını yitirdi

#Balıkesir#Yangın#Lise Öğrencisi
Balıkesirde acı olay Lise öğrencisi genç yangında yaşamını yitirdi

Balıkesir'in Havran ilçesine bağlı kırsal Kobaklar Mahallesi’nde, elektrik kontağından yangın çıkan evde, lise son sınıf öğrencisi Tayfun Çetinkoz (18) yanarak yaşamını yitirdi.

Haberin Devamı

Havran kırsal Kobaklar Mahallesi’nde Talip Çetinkoz’a (45) ait iki katlı evin çatı katında bu sabaha karşı saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. Elektrik kontağından kaynaklandığı belirtilen yangına ilk müdahaleyi yapan ev sahibi Talip Çetinkoz’un ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Havran İtfaiye Grup Amirliği’ne bağlı ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Baba Talip Çetinkoz, her sabah erken kalkıp ağıla hayvanlara bakmaya giden oğlu, lise son sınıf öğrencisi Tayfur Çetinkoz’u bulamayınca durumu jandarmaya anlattı. Evde olabileceği düşünülen lise öğrencisi için yapılan aramada talihsiz gencin cansız bedeni yanmış olarak çatı katında bulundu. Lise öğrencisi Tayfun Çetinkoz’un cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi sonrası kırsal Kobaklar Mahallesi’nde toprağa verildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Balıkesir#Yangın#Lise Öğrencisi

BAKMADAN GEÇME!

O tepede iki güneş var Stephen Hawkingin en büyük hayaliydi... Sonsuz enerji mümkün mü

O tepede iki güneş var! Stephen Hawking'in en büyük hayaliydi... Sonsuz enerji mümkün mü?

#Nükleer Füzyon
Etkisi azalabilir veya artabilir... Hangi besinler hangi ilaçlarla etkileşime giriyor

Etkisi azalabilir veya artabilir... Hangi besinler hangi ilaçlarla etkileşime giriyor?

#Sağlık
Yaz sıcakları bastırdı, yılan korkusu başladı| Dokunmazsan ısırır mı Filmlerde görüp zehiri emmeyin

Yaz sıcakları bastırdı, yılan korkusu başladı| Dokunmazsan ısırır mı? 'Filmlerde görüp zehiri emmeyin'

#Yılan Isırması

BAKMADAN GEÇME!

O tepede iki güneş var Stephen Hawkingin en büyük hayaliydi... Sonsuz enerji mümkün mü

O tepede iki güneş var! Stephen Hawking'in en büyük hayaliydi... Sonsuz enerji mümkün mü?

#Nükleer Füzyon
Etkisi azalabilir veya artabilir... Hangi besinler hangi ilaçlarla etkileşime giriyor

Etkisi azalabilir veya artabilir... Hangi besinler hangi ilaçlarla etkileşime giriyor?

#Sağlık
Yaz sıcakları bastırdı, yılan korkusu başladı| Dokunmazsan ısırır mı Filmlerde görüp zehiri emmeyin

Yaz sıcakları bastırdı, yılan korkusu başladı| Dokunmazsan ısırır mı? 'Filmlerde görüp zehiri emmeyin'

#Yılan Isırması