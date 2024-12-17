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Balıkesir’de acı olay! Balkondan düşen Berker Topçu hayatını kaybetti

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#Balıkesir#Erdek#Hastane
Balıkesir’de acı olay Balkondan düşen Berker Topçu hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2024 09:28

Balıkesir’in Erdek ilçesinde 3.kattaki balkondan düşen 28 yaşındaki Berker Topçu yaşamını yitirdi.

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Olay Yalı Mahallesi Kemal Balıkesir Caddesi üzerindeki Himmet Uğur Apartmanı’nın 3. katında yaşandı. İddiaya göre, 28 yaşındaki Berker Topçu, henüz belirlenemeyen bir sebeple ailesi evdeyken evin balkonundan beton zemine düşerek ağır yaralandı.

Durumu fark eden ailesi, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Berker Topçu’yu Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Durumu ağır olan Topçu, burada yapılan müdahalenin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen genç adam kurtarılamadı.

Olayla ilgili polis ekipleri detaylı bir inceleme başlatırken, Erdek Cumhuriyet Savcılığı da soruşturma yürütüyor. Berker Topçu’nun ölümüne ilişkin olayın nedeni araştırılıyor.

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#Balıkesir#Erdek#Hastane

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