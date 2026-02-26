Balıkesir’de acı kaza... Otoyolun kenarına F-16 düştü

Haberin Devamı

BALIKESİR 9’uncu Ana Jet Üssü Komutanlığı’ndan görev uçuşu için havalanan F-16 uçağı, kalkıştan kısa süre sonra dün saat 00.56’da kaza kırıma uğradı. İstanbul- İzmir Otoyolu’nun Karesi ilçesine bağlı Naipli mevkisinde yol kenarına düşen uçağın enkazı çevreye dağıldı. İhbar üzerine güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, uçağın pilotu Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat’ın şehit olduğunu belirledi.

‘TANKERLER ÇARPIŞTI SANDIK’

Uçağın düşme anına şahit olan otoyoldaki sürücüler de şok yaşadı. Gebze’den Balıkesir’e giderken olaya şahit olan TIR şoförü Mehmet Ebinç, “Ben başta 2 tankerin çarpışarak infilak ettiğini zannettim. Sonradan uçak kazası olduğunu anladım. Parçalar önüme düştü. Verilmiş sadakam varmış. Allah’tan hiçbir şey olmadı. Benimle beraber kaza anında birkaç TIR şoförü arkadaş vardı, durduk, bekledik. Kazanın ardından jandarma, AFAD, arama kurtarma ekipleri geldi. Çok üzüldük. Şehidimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi. Başka bir sürücü de “İleride otoyol kenarındaki patlamayı gördüğümde 2-3 TIR’ın çarpıştığını sandım” dedi. Kazanın meydana geldiği bölgede başlatılan ve gece boyu devam eden çalışmalar, havanın aydınlanmasıyla da devam etti. Enkazın kaldırılmasıyla kapalı olan otoyol, dün 11 saat sıralarında kontrollü olarak yeniden trafiğe açıldı.

TELSİZ İRTİBATI KESİLDİ

Olayla ilgili İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “9’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı-Balıkesir’den kalkış yapan bir F-16 uçağımız ile 00.56’dan itibaren

telsiz irtibatı ve iz bilgisi kesilmiştir. Uçağımızın kaza kırıma uğradığı tespit edilmiş ve uçağımızın enkazına ulaşılmıştır. Pilotumuz şehit olmuştur. Kazanın nedeni kaza kırım ekibinin yapacağı incelemeler sonucunda belirlenecektir” denildi.

Uçağın patlama anı böyle görüntülendi.

‘SORUŞTURMA BAŞLATILDI’

Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığımız olayla ilgili soruşturma başlatmış olup, Başsavcımız, Başsavcı Vekilimiz ve iki Cumhuriyet savcımız kaza mahalline intikal etmiştir. Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimize sabır ve metanet temenni ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

UÇAĞIN PARÇALARI ETRAFA YAYILDI

Düşen F-16’nın parçaları geniş bir alana yayıldı. Jandarma çevre güvenliği alırken, kaza kırım ekibi tek tek uçağın etrafa dağılan bütün parçalarını itina ile topladı. Kazanın ardından İstanbul- İzmir Otoyolu da çift taraflı geçici olarak trafiğe kapatıldı.

F-16’nın düştüğü alanda çukur oluştu.

‘KÜÇÜKKEN ASKER OLMAYI İSTİYORDU’

- Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat’ın şehadet haberiyle İzmir’in Çiğli ilçesi Evka-2 Mahallesi’ndeki baba ocağına ateş düştü. 41 yaşındaki Bolat’ın Şehribani ve Yusuf Bolat çiftinin 3’ü kız 7 çocuğundan biri olduğu ve daha önce bir erkek kardeşinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Bolat’ın Ayşe Nilay Bolat ile evli olduğu ve 10 yaşında ‘Nil’ isminde bir kız çocukları bulunduğu belirtildi. Evka-2 Mahallesi Muhtarı İbrahim Özdemir, “Şehidimizin çocukluğunu biliyoruz. Bizim için büyük bir acı. Saat 01.00’den beri uykusuz bekliyoruz. Kendisi, küçükken de asker olmayı çok istiyordu. Çocukken, ‘Askeriyeden su içtim’ diye gelip anlatan biriydi. Vatan sağ olsun” dedi.

BABAYA VEDA

- Şehit Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat için dün saat 11.00’de Balıkesir 9’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı’nda uğurlama töreni düzenlendi. Törene şehidin ailesinin yanı sıra Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve şehidin silah arkadaşları katıldı. Şehidin 10 yaşındaki kızı Nil, babası için gözyaşı döktü. Törende şehidin özgeçmişinin okunmasının ardından dua edildi. Helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi defnedilmek üzere İzmir’e gönderildi. Çiğli Ana Jet Üssü’ndeki törenden sonra, Karşıyaka Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camisi’nde ikindi namazını müteakip şehidin naaşı Kadifekale Şehitliği’nde toprağa verildi. Törene İzmir Valisi Süleyman Elban’ın yanı sıra siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri, belediye başkanları, askeri erkan, şehidin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

SİYASİLERDEN BAŞSAĞLIĞI

- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: “Balıkesir’den kalkan F-16 uçağımızın kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahraman pilotumuza Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.”

- Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: “Kahraman silah arkadaşımız, F-16 uçağımızın kaza kırıma uğraması sonucu 25 Şubat 2026 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.”

- CHP Genel Başkanı Özgür Özel: “Balıkesir’den kalkış yapan F-16 uçağımızın kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahraman pilotumuz İbrahim Bolat’a Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.”

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: “Milli Savunma Bakanlığı 9’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı-Balıkesir’den kalkış yapan F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit olmuştur. Şehit pilotumuza Allah’tan rahmet, ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum.”