Balıkesir'de 8 silah ele geçirildi

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Balıkesir genelinde son 24 saat içerisinde 8 adet silah yakalandı. Uygulamalar neticesinde Bandırma ilçesinde 1 adet kuru sıkı silah ve 63 adet fişek, Edremit ilçesinde 3 adet yivsiz av tüfeği, Gönen ilçesinde 2 adet yivsiz av tüfeği, Burhaniye ilçesinde 1 adet yivsiz av tüfeği, 1 adet kurusıkı silah ele geçirildi. Emniyet ekipleri tarafından silahlara el konulurken, silahlarla yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı.