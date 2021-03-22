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Gündem
Fatih Emrah ERDOĞAN / BALIKESİR, (DHA)
Haber Giriş: 22.03.2021 - 10:36 | Son Güncelleme:

Balıkesir'de 48 kaçak göçmen kurtarıldı

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Balıkesir'de 48 kaçak göçmen kurtarıldı

BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına itilen 48 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında kaçak göçmenler bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca, Türk karasularına itilen lastik bottaki 48 kaçak göçmeni kurtardı.

Karaya çıkarılan kaçak göçmenler hakkında 'yabancılar ve uluslararası koruma kanunu' hükümlerine göre işlem yapıldı.

 

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