Balıkesir'de 4 uyuşturucu taciri tutuklandı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 24 saatte yapılan 5 operasyonda toplam 8 kişi yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 2 kilo 480 gram Esrar, 47,68 gram Metamfetamin, 101,61 gram Bonzai, 13 gram Hint Keneviri Tohumu, 4 kök Hint Keneviri Bitkisi, 1 adet ruhsatsız ateşli silah, 3 adet tabanca fişeği ile bin 386 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Baskınlara narkotik dedektör köpeği Baht da katıldı. Yakalanan zehir tacirlerinden 4'ü adli makamlarca tutuklanırken, 1 şahıs adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler ile ilgili soruşturma devam ediyor.