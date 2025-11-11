Balıkesir'de peş peşe depremler

Haberin Devamı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 5,82 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

BİR DEPREM DAHA

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 04.54'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 8,12 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.