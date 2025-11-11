×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Balıkesir'de peş peşe depremler

Güncelleme Tarihi:

#Balıkesir#Sındırgı#Deprem
Balıkesirde peş peşe depremler
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2025 06:19

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, saat 04.54'te 4,1 büyüklüğünde, saat 06.08'de ise 4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Haberin Devamı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 5,82 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

BİR DEPREM DAHA

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 04.54'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 8,12 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Balıkesir#Sındırgı#Deprem

BAKMADAN GEÇME!