Son dakika... Balıkesir'de art arda depremler

AFAD verilerine göre, ABalıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 13.13'te, 4.64 kilometre derinlikte, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 12.06'da da 4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), Sındırgı'da gerçekleşen depremin 4 büyüklüğünde derinliğinin ise 10.19 km olduğunu duyurdu.
10 Ağustos'ta da 6.1 büyüklüğünde depremle sarsılan ilçede, kısa süreli tedirginlik yaşandı. İlk belirlemelere göre bölgede can veya mal kaybı olmadı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 15, 2025
Büyüklük:4.0 (Ml)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-08-15
Saat:12:06:51 TSİ
Enlem:39.20056 N
Boylam:28.16 E
Derinlik:10.19 km
Detay:https://t.co/L94yCBXmkV@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi