Son dakika... Balıkesir'de art arda depremler

AFAD verilerine göre, ABalıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 13.13'te, 4.64 kilometre derinlikte, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 12.06'da da 4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), Sındırgı'da gerçekleşen depremin 4 büyüklüğünde derinliğinin ise 10.19 km olduğunu duyurdu.

10 Ağustos'ta da 6.1 büyüklüğünde depremle sarsılan ilçede, kısa süreli tedirginlik yaşandı. İlk belirlemelere göre bölgede can veya mal kaybı olmadı.

