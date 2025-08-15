×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Balıkesir'de art arda depremler

Güncelleme Tarihi:

#Balıkesir#Deprem#Deprem
Son dakika... Balıkesirde art arda depremler
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2025 12:16

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 13.13'te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Sındırgı'da saat 12.06'da da 4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Haberin Devamı

AFAD verilerine göre, ABalıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 13.13'te, 4.64 kilometre derinlikte, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 12.06'da da 4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), Sındırgı'da gerçekleşen depremin 4 büyüklüğünde derinliğinin ise 10.19 km olduğunu duyurdu.

10 Ağustos'ta da 6.1 büyüklüğünde depremle sarsılan ilçede, kısa süreli tedirginlik yaşandı. İlk belirlemelere göre bölgede can veya mal kaybı olmadı.

Son dakika... Balıkesirde art arda depremler

Haberin Devamı

Son dakika... Balıkesirde art arda depremler

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Balıkesir#Deprem#Deprem

BAKMADAN GEÇME!