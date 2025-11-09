×
Balıkesir'de 4.5 büyüklüğünde deprem

Güncelleme Tarihi:

#Deprem#Son Depremler#AFAD
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2025 12:08

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Balıkesir Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası yapılan paylaşımda olumsuz bir durumun olmadığı belirtildi.

AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 11.58'de gerçekleşen depremin derinliği 7.14 km olarak kaydedildi.

"OLUMSUZ DURUM YOK"

4.5'lik depremin ardından AFAD'dan açıklama yapıldı. Olumsuz bir durumun olmadığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 11.58’de meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." denildi.

 

