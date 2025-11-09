Balıkesir'de 4.5 büyüklüğünde deprem

Haberin Devamı

AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 11.58'de gerçekleşen depremin derinliği 7.14 km olarak kaydedildi.

"OLUMSUZ DURUM YOK"

4.5'lik depremin ardından AFAD'dan açıklama yapıldı. Olumsuz bir durumun olmadığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 11.58’de meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." denildi.