Gündem Haberleri

Balıkesir'de 4.2 ve 3.6'lık depremler | Prof. Dr. Süleyman Pampal: Olağan dışı bir durum

Güncelleme Tarihi:

#Son Dakika#Deprem#Son Depremler
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2025 11:33

AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.2 ve 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Bölgedeki depremleri değerlendiren Prof. Dr. Süleyman Pampal, "Olağan bir durumun dışında bu. İki farklı fay zonunun birleştiği nokta burası." dedi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre merkez üssü Balıkesir Sındırgı olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 11.26'da gerçekleşen depremin derinliği 6.72 km olarak kaydedildi. 4.2'lik depremin ardından saat 11.26'da da 3.6'lık bir deprem daha meydana geldi. Depremin derinliği 10.06 km olarak kaydedildi.

"BÖLGEDE OLAĞAN DIŞI BİR DURUM VAR"

Prof. Dr. Süleyman Pampal, Sındırgı'daki depremleri CNN TÜRK'te değerlendirdi. Pampal, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Bu depremler zaten yoğunlukla yaşanıyor. Ana şok 6.1'den itibaren yüzlercesini gördük. Sındırgı civarından başlayıp doğuya doğru giden Simav fayı, Sındırgı'nın batısında, kuzeyde Bigadiç var, güneyinde Sındırgı var; hemen yakın batısında kuzey doğu - güney batıda Akhisar Bigadiç arasında doğrultu atımlı aktif faylar var. Bu faylarla Simav fayının kesiştiği yerde gerçekleşiyor artçılar.

Bölgedeki artçı aktivite beklenenin çok üzerinde. Olağan bir durumun dışında bu. İki farklı fay zonunun birleştiği nokta burası. Genel olarak hem büyüklük hem sıklık anlamında azalarak, küçülerek devam eder depremler. 6.1'in artçıları daha küçük olur. Arada bir anomali yaşanabilir, Düşerek gitmez. Artçı aktivite bölgede çok yoğun.

Balıkesirde 4.2 ve 3.6lık depremler | Prof. Dr. Süleyman Pampal: Olağan dışı bir durum

