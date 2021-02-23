Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir) (DHA)
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Balıkesir’de 31 kaçak göçmen kurtarıldı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 31 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince, kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında kaçak göçmenler bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bottaki 31 kaçak göçmeni kurtardı.
Karaya çıkarılan kaçak göçmenler hakkında yabancılar ve uluslararası koruma kanunu hükümlerine göre işlem yapıldı.