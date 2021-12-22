Balıkesir’de 3 bin 160 litre kaçak içki ele geçirildi; 21 gözaltı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Vatandaşlar döviz satmak için kuyruğa girdi Türk Lirasında değer kazancı yüzde 40Vatandaşlar döviz satmak için kuyruğa girdi! Türk Lirası'nda değer kazancı yüzde 40#Dolar
Merkez Bankası, günlük dolar alış kurunu açıkladıMerkez Bankası, günlük dolar alış kurunu açıkladı#Merkez Bankası
Uğur Şahin uyarmıştı... Aşıda yeni dönem resmen başladıUğur Şahin uyarmıştı... Aşıda yeni dönem resmen başladı#Kovid Aşısı
Milyonlarca memurun gözü kulağı burada Kritik toplantı başladı... Memura ek zam masadaMilyonlarca memurun gözü kulağı burada! Kritik toplantı başladı... Memura ek zam masada #Memur-Sen
Turkovac acil kullanım onayı aldı… Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlığa sunacağızTurkovac acil kullanım onayı aldı… Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlığa sunacağız #Turkovac
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Açıkladığımız program amacına ulaşmıştırCumhurbaşkanı Erdoğan: Açıkladığımız program amacına ulaşmıştır#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Canlı yayında ilan etti: İndirimleri önümüzdeki hafta göreceksinizCanlı yayında ilan etti: İndirimleri önümüzdeki hafta göreceksiniz#Nureddin Nebati
Kar yolları kapadı, araçlar yolda kaldı Kuyruk olduKar yolları kapadı, araçlar yolda kaldı! Kuyruk oldu#Trabzon
Salgında yeni yeni umut Koronada çığır açacak keşfi böyle duyurdularSalgında yeni yeni umut! Koronada çığır açacak keşfi böyle duyurdular!#Koronavirüs
BDDK duyurdu... Cep telefonlarına taksit düzenlemesiBDDK duyurdu... Cep telefonlarına taksit düzenlemesi#BDDK
Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacakRusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak?#RUSYA
Cinsel taciz davasında son gelişme: Meghan Markle ifade vermeye çağrılabilirCinsel taciz davasında son gelişme: Meghan Markle ifade vermeye çağrılabilir#Prens Andrew
Zehra Güneş: Çektiğim tüm acıları unuttumZehra Güneş: 'Çektiğim tüm acıları unuttum'#Zehra Güneş
Koronavirüs atlatan erkeklere kötü haber: Aylarca geçmiyor...Koronavirüs atlatan erkeklere kötü haber: Aylarca geçmiyor...#Koronavirüs
Beşinci evliliği skandala dönüştü: Onu sevdiğimi bile bile yuvamı yıktınBeşinci evliliği skandala dönüştü: Onu sevdiğimi bile bile yuvamı yıktın#2021 Yılının Skandalları
HABERLERGündem Haberleri

Balıkesir’de 3 bin 160 litre kaçak içki ele geçirildi; 21 gözaltı

#BALIKESİR#İçki#Jandarma
Balıkesir’de 3 bin 160 litre kaçak içki ele geçirildi; 21 gözaltı

BALIKESİR’de, yılbaşı öncesi jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 3 bin 160 litre kaçak içki ele geçirildi, 21 kişi de gözaltına alındı.

Haberin Devamı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olası ölüm ve zehirlenmelere karşı yılbaşı öncesi sahte ve kaçak içki operasyonlarını artırdı. Sahte içki imal ve ticareti ile kaçak içki satışına yönelik istihbarat çalışmaları sonucu Edremit, Burhaniye, Sındırgı, Susurluk ve Manyas ilçelerinde baskınlar düzenlendi. Kaçak içki ticareti yapan 21 kişi ve 31 adres tespit edildi. Eş zamanlı operasyonda 21 kişi, gözaltına alınırken, 3 bin 160 litre kaçak içkiye ise el koyuldu. Şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#BALIKESİR#İçki#Jandarma

BAKMADAN GEÇME!

Peynir yemek kabuslara mı neden oluyor

Peynir yemek kabuslara mı neden oluyor?

#Peynir
Yaş 5-6... Mevsim ilkbahar-yaz... Yıllar sonra Türkiyenin onu tanıyacağından habersiz

Yaş 5-6... Mevsim ilkbahar-yaz... Yıllar sonra Türkiye'nin onu tanıyacağından habersiz!

#Sevcan Orhan
Üç fay zonunun kesiştiği şehir Uzman uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olabilir’

Üç fay zonunun kesiştiği şehir! Uzman uyardı: '7 büyüklüğünde deprem olabilir’

#Deprem

BAKMADAN GEÇME!

Peynir yemek kabuslara mı neden oluyor

Peynir yemek kabuslara mı neden oluyor?

#Peynir
Yaş 5-6... Mevsim ilkbahar-yaz... Yıllar sonra Türkiyenin onu tanıyacağından habersiz

Yaş 5-6... Mevsim ilkbahar-yaz... Yıllar sonra Türkiye'nin onu tanıyacağından habersiz!

#Sevcan Orhan
Üç fay zonunun kesiştiği şehir Uzman uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olabilir’

Üç fay zonunun kesiştiği şehir! Uzman uyardı: '7 büyüklüğünde deprem olabilir’

#Deprem