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DHA
Haber Giriş: 13.11.2020 - 21:56 | Son Güncelleme:

Balıkesir’de 29 kaçak göçmen kurtarıldı

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Balıkesir’de 29 kaçak göçmen kurtarıldı
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmeye çalışırken, lastik botun motorunun bozulması sonucu mahsur kalan 29 kaçak göçmen Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Ayvalık açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler, Midilli Adası’na gitmeye çalışan 29 kaçak göçmenin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği bilgisini aldı. Gelen yardım talebi doğrultusunda harekete geçen Sahil Güvenlik ekibi, bottaki 29 kaçak göçmeni kurtardı. 29 kaçak göçmen hakkında yabancılar ve uluslararası koruma kanunu hükümlerine göre işlem yapıldığı bildirildi.

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