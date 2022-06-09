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Balıkesir'de 2 metrelik yılan, korku dolu anlar yaşattı

#Balıkesir#Karesi#Yılan

Balıkesir'in Karesi ilçesinde, Hisariçi Mahallesin'de kullanılmayan bir binanın bodrumuna girmek isteyen 2 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanıp, doğal ortamına bırakıldı.

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Karesi ilçesi Hisariçi Mahallesindeki kullanılmayan bir binanın bodrum katına girmeye çalışan yılan son anda fark edildi. Yılanı çevreden geçen vatandaşlar fark ederek itfaiyeden yardım istedi.

Gelen ekipler, yılanın evin bodrum katına girmek isterken yakaladıklarını belirledi.

Balıkesirde 2 metrelik yılan, korku dolu anlar yaşattı

Ekiplerin uzun süre çalışması sonucu vatandaşlarında yardım etmesiyle yılan çuvala koyulup Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye müdürlüğü ekiplerince doğal ortamına salınmak üzere yılan olay yerinden uzaklaştırıldı.

Vatandaşlar korku dolu gözlerle izlerken kimi vatandaş itfaiye ekiplerine yardım etti.

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#Balıkesir#Karesi#Yılan

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