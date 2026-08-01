Balıkesir’de 2 kişi tutuklandı… Ormanı kaynakla yakmışlar

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HAFTA başından beri yüreklerimizi yakan orman yangınlarıyla mücadele son hızıyla devam ediyor. Balıkesir’in Gömeç ilçesine bağlı kırsal Kumgedik Mahallesi’ndeki ağaçlık alanda çarşamba günü saat 14.00 sıralarında çıkan yangın ormana sıçradı. 7 uçak, 7 helikopter, 80 arazöz, 40 itfaiye aracı, 57 su tankeri, 7 ilk müdahale aracı, 139 hizmet aracı, 13 dozer, 25 kepçe ve greyder, 3 TOMA, 10 otobüs, 8 ambulans, 455 personel ve 60 orman gönüllüsü, çok sayıda itfaiye aracıyla müdahale edildi. Kuvvetli ve sık sık yön değiştiren rüzgâr nedeniyle alevler önceki gün Gömeç’in Kubaşlar ve Ulubeyler ile Ayvalık’ın Tıfıllar, Hacıveliler ve Çamoba kırsal mahallelerine yaklaştı.

53 kişi, devlet yurduna yerleştirildi. 2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye personeli, 1 İzmir Büyükşehir Belediyesi personeli, 1 Orman İşletme personeli, 1 vatandaş yaralandı.

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BERGAMA’YA YAYILDI

Rüzgârın etkili olduğu bölgede alevler İzmir’in Bergama ilçesine kadar ulaştı. 10 bin dönümden fazla alanın etkilendiği yangına, havanın aydınlanmasıyla birlikte havadan müdahale dün sabah yeniden başladı. Havadan ve karadan sürdürülen yoğun müdahalelerle yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yangının tamamen söndürülmesi için ekiplerin çalışması dün gün boyu sürdü.

Susurluk ilçesinde de ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına müdahaleyi sahada takip eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın sanal medyadan canlı yayın yaptığı sırada kor parçasının boğazına gelmesiyle yaralandı. Akın, hastanede tedaviye alındı. 4 bin dönüm alanda etkili olan yangına 7 uçak, 4 helikopter ile havadan ve karadan müdahale gece boyunca sürdü.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Gömeç’te evin bahçesinde kaynak yaparken çıkan kıvılcımdan yangına neden oldukları belirlenen 0.G. ve M.Y. tutuklandı. Muğla Dalaman yangınına neden olan 1 kişi de tutuklandı.





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Seydikemer’de 39 bağımsız bölüm hasar aldı.

SON DURUM

SUSURLUK’TA 2 KONTEYNER YANDI: Balıkesir’in Susurluk ilçesine bağlı kırsal Yıldız Mahallesi’ndeki ormanda dün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesinin gece boyunca sürdüğü yangında 2 konteyner yandı.

ÇİNE’DE 550 KİŞİ TAHLİYE: Aydın’ın Çine ilçesinde önceki gün çıkan orman yangınında, dün öğleden sonra rüzgârın etkisini artırmasıyla bazı bölgelerde yeniden parlamalar oldu. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle gece yangının enerjisi düşürüldü. 550 vatandaş güvenli alanlara alındı.

FOÇA’DA DA ORMAN YANGINI: İzmir’in Foça ilçesi Atatürk Mahallesi yakınlarındaki ormanda da dün saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangın gece kontrol altına alındı.

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BURSA ORHANGAZİ: Makilik alanda dün çıkan yangına ekiplerin müdahalesi gece boyunca sürdü.

BAKAN YUMAKLI: FETHİYE KONTROL ALTINA ALINDI

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Son 3 günde ülkemiz genelinde 138’i orman dışında olmak üzere 218 yangına müdahale edildi. 213’ü tamamen kontrol altına alındı. Antalya Alanya yangınını tamamen kontrol altına aldık. Muğla Fethiye, Yeşilüzümlü Mahallesi’ndeki yangın da ekiplerimizin yoğun müdahaleleri sonucu kontrol altına alındı. İzmir Foça’daki yangın da tamamen kontrol altında. Balıkesir Gömeç ve Mersin Gülnar-Aydıncık yangınlarını büyük ölçüde kontrol altına aldık” dedi.

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Birçok ilde çıkan yangınlarda ekipler ve vatandaşlar, insanüstü bir çabayla alevlerle savaştı.

BAKAN KURUM: 65 BAĞIMSIZ BÖLÜM AĞIR HASAR ALDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Antalya Kumluca, Muğla Seydikemer ve Balıkesir Gömeç’te çıkan orman yangınları nedeniyle ağır hasarlı veya yıkık yapı sayısının Kumluca’da 20, Seydikemer’de 39, Gömeç’te 6 olduğunu bildirdi.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI: 28 UÇAK 14 İHA 119 HELİKOPTERLE MÜDAHALE EDİLİYOR

İletişim Başkanlığı, Orman Genel Müdürlüğü’nün ülke genelinde 28 uçak, 119 helikopter ve 14 İHA’dan oluşan hava gücünün yanı sıra, 1953 arazöz, 2 bin 766 ilk müdahale aracı ve 878 iş makinesiyle sahada görev yaptığını açıkladı.