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Ramazan FİLİZ/DURSUNBEY (Balıkesir), (DHA)-
Haber Giriş: 06.04.2021 - 10:43 | Son Güncelleme:

Balıkesir'de 2 kırsal mahalle karantinaya alındı

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Balıkesir'de 2 kırsal mahalle karantinaya alındı

Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı kırsal Kavacık ve Delice mahalleleri, koronavirüs vakaları görülmesi üzerine karantinaya alındı.

Dursunbey ilçesine bağlı kırsal Kavacık ve Delice mahalleleri, koronavirüs vakaları ve temaslı kişilerin artması üzerine Dursunbey İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, karantinaya alındı. Jandarma ekipleri, barikat kurarak bazı istisnalar dışında mahallelere giriş ve çıkışları kapattı.

 

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