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Gündem
Fatih Emrah ERDOĞAN/ BALIKESİR (DHA)
Haber Giriş: 27.01.2021 - 17:42 | Son Güncelleme:

Balıkesir'de 2 kırsal mahalle karantinaya alındı

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Balıkesir'de 2 kırsal mahalle karantinaya alındı
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BALIKESİR'in Havran ilçesine bağlı kırsal Tepeona Mahallesi ve Gönen ilçesine bağlı kırsal Gaybular Mahallesi, koronavirüs vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle karantinaya alındı.

Balıkesirde 2 kırsal mahalle karantinaya alındı
Havran ilçesine bağlı kırsal Tepeona Mahallesi ve Gönen ilçesine bağlı kırsal Gaybular Mahallesi, koronavirüs vakaları ve temaslı kişilerin artması üzerine Havran ve Gönen İlçe Hıfzıssıhha Kurulları’nın kararıyla karantinaya alındı. Jandarma ekipleri, mahallelere giriş ve çıkışları kapattı.

Balıkesir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Havran ilçemize bağlı Tepeoba Mahallesi ve Gönen ilçemize bağlı Gaybular Mahallesi’nde Covid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle hastalığın yayılımını önlemek amacıyla belirtilen mahalleler İlçe Hıfzıssıhha Kurulları kararıyla 26.01.2021 Salı günü saat 21.00'den itibaren karantina altına alınmıştır."

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