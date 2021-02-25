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Gündem
Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)
Haber Giriş: 25.02.2021 - 14:59 | Son Güncelleme:

Balıkesir’de 2 bin yıllık mezar steli ele geçirildi

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Balıkesir’de 2 bin yıllık mezar steli ele geçirildi
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BALIKESİR polisi tarafından yapılan tarihi eser operasyonunda piyasa değeri 1 milyon TL olduğu değerlendirilen Roma dönemine ait mezar steli ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ‘Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet’ suçunun önlenmesine yönelik yapılan araştırmalar sonucunda, bir eve operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada kırmızı örtüyle gizlenmeye çalışılmış, tahmini piyasa değeri 1 milyon TL olan Roma dönemine ait 2 bin yılık mezar steli ele geçirildi. Gözaltına alınan bir şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

 

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