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Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir) (DHA)
Haber Giriş: 09.08.2021 - 11:42 | Son Güncelleme:

Balıkesir'de 15 kişinin öldüğü kazada tıp öğrencisi Bilge Toker de hayatını kaybetti

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Balıkesir'de 15 kişinin öldüğü kazada tıp öğrencisi Bilge Toker de hayatını kaybetti

Balıkesir'de dün meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden 15 kişi arasında Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi 24 yaşındaki Bilge Toker de vardı. Ablası gibi doktor olma hayali kuran Bilge Toker'in, Ayvalık'taki ailesinin yanına tatile gittiği öğrenildi. Düzce Üniversitesi'nden de Bilge Toker için taziye mesajı yayınlandı.

Zonguldak'tan İzmir'e doğru seyir halinde olan Kerem Başol idaresindeki 41 EF 283 plakalı otobüs, Balıkesir-Edremit kara yolu Organize Sanayi Bölgesi kavşağında virajı alamayarak takla atıp boş araziye yuvarlandı. 15 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin de yaralandığı kazada Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi Bilge Toker de yaşamını yitirdi.

Bilge Toker'in, eğitimi süresi boyunca Düzce'de babası emekli Ziraat Mühendisi Hüseyin Toker ve annesi emekli öğretmen Hatice Toker ile birlikte yaşadığı, ailesinin yaz tatilini geçirmek için Ayvalık'taki yazlıklarına geldiği, kendisinin ise stajının ardından ailesinin yanına tatile gitmek istediği öğrenildi. Bilge Toker'in, ablası Dr. İlke Toker Önder gibi doktor olma hayali kurduğu belirtildi.

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Bilge Toker için Saatli Camisi’nde ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenleneceği bildirilirken, Düzce Üniversitesi'nden de Bilge Toker için taziye mesajı yayınlandı.

Balıkesirde 15 kişinin öldüğü kazada tıp öğrencisi Bilge Toker de hayatını kaybetti
Mesajda, "Üniversitemiz Tıp Fakültesi intern öğrencisi Bilge Toker'in Balıkesir'de yaşanan trafik kazası sonucu hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsünü yaşamaktayız. Öğrencimiz Bilge Toker'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı, sabır; aynı kazada yaralanan Tıp Fakültesi öğrencimiz Ayşegül Kısa'ya acil şifalar diliyoruz" denildi.

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