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AA
Haber Giriş: 11.02.2020 - 21:03,Son Güncelleme:/

Balıkesir'de 11 düzensiz göçmen ile 2 organizatör yakalandı

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Balıkesir'de 11 düzensiz göçmen ile 2 organizatör yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ve Karesi ilçelerinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 11 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı.

Ayvalık ilçesi Küçükköy Mahallesi'nde devriye görevi yürüten İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tuzla mevkisinde Kongo uyruklu 8 kişi ile organizatör olduğu iddia edilen Kongo uyruklu C.K'yı yakaladı.

Karesi ilçesi Köteyli mevkisinde ise devriye gezen jandarma ekipleri, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 2 Bangladeş ve 1 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ile organizatör olduğu iddia edilen Suriye uyruklu E.A'yı gözaltına aldı.

Düzensiz göçmenler ile organizatörler hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

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