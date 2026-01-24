Balıkesir'de 10 saniye arayla peş peşe deprem: Önce 4.1 sonra 4.2

Güncelleme Tarihi:
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD tarafından paylaşılan güncel verilere göre 4.1 büyüklüğünde ilk deprem yerin 10.73 kilometre altında, bu depremden 10 saniye sonra meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki ikinci deprem ise yerin 6.91 kilometre altında meydana geldi. Deprem Balıkesir, Bursa ve Yalova'dan da hissedildi.
İşte AFAD son depremler güncel tablosu
|Tarih(TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik(Km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|2026-01-24 10:34:22
|39.16111
|28.29833
|6.91
|MW
|4.2
|Sındırgı (Balıkesir)
|2026-01-24 10:34:13
|39.185
|28.29278
|10.73
|ML
|4.1
|Sındırgı (Balıkesir)
|2026-01-24 10:25:07
|39.16083
|28.27194
|7.01
|ML
|1.4
|Sındırgı (Balıkesir)
|2026-01-24 10:23:15
|39.17333
|28.2925
|6.92
|ML
|1.7
|Sındırgı (Balıkesir)
|2026-01-24 10:15:34
|38.62583
|27.97667
|13.2
|ML
|2.0
|Marmara Gölü - [04.51 km] Gölmarmara (Manisa)
|2026-01-24 09:27:45
|39.16861
|28.26889
|8.05
|ML
|2.2
|Sındırgı (Balıkesir)
|2026-01-24 09:07:14
|39.11722
|28.3175
|7.0
|ML
|1.3
|Sındırgı (Balıkesir)
|2026-01-24 09:06:19
|39.12194
|28.31417
|7.0
|ML
|1.2
|Sındırgı (Balıkesir)
|2026-01-24 09:02:05
|39.175
|28.3
|7.02
|ML
|1.6
|Sındırgı (Balıkesir)
|2026-01-24 08:58:53
|39.12444
|28.31
|7.07
|ML
|1.9
|Sındırgı (Balıkesir)
|2026-01-24 08:54:46
|39.13944
|28.33028
|7.0
|ML
|1.4
|Sındırgı (Balıkesir)
|2026-01-24 08:48:36
|39.18333
|28.2825
|6.61
|ML
|1.2
|Sındırgı (Balıkesir)
"BÜYÜK ÖLÇÜDE GERİLİMİ AZALTTI"
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Sındırgı depremlerinin 167'nci gününde gece yarısı meydana gelen 5.1'lik deprem, bölgedeki gerilimi önemli ölçüde azalttı" dedi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; saat 00.24'te merkez üssü Sındırgı olan 5.1 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 11 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi.
"BENZER ANA ŞOK BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM BEKLİYORDUK"
Prof. Dr. Sözbilir, "Nitekim 27 Ekim'de 6.1 büyüklüğünde ikinci bir ana şok yaşanmıştı. Fakat bu ana şoktan sonra da artçı deprem aktivitesinin devam ettiğini ve stres birikiminin güneydoğudaki 3'üncü segmente doğru yoğunlaştığını saptamıştık. Bugün saat 00.24'te haritaladığımız fay zonunun en doğudaki segmenti 5.1 büyüklüğünde bir deprem üretmiş oldu. Bölgede şimdiye kadar yaptığımız, sismolojik analizler, jeodezik çalışmalar ve stres analizleri bu depremin yaklaştığını gösteriyordu. Böylece son 5 ay boyunca Sındırgı çevresinde devam eden deprem aktivitesi, çok sayıda deprem fırtınası, deprem dizisi ve deprem sürüsü şeklinde sürmektedir. İkinci ana şoktan sonra yine benzer ana şok büyüklüğünde bir deprem bekliyorduk. Fakat 5.1 büyüklüğündeki bir deprem meydana gelmiş oldu. Bu aşamadan sonra deprem fırtınasıyla kendini gösteren artçı deprem aktivitesinin sürmesi beklenmektedir. Sındırgı halkının, resmi yetkililerden gelen haberler doğrultusunda hareket etmesi ve hasarlı binalara girmemesi önem arz etmektedir" diye konuştu.