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Alper ÇOBANOĞLU/ SAVAŞTEPE (Balıkesir), (DHA)
Haber Giriş: 05.02.2021 - 11:23 | Son Güncelleme:

Balıkesir'de 1 mahalle koronavirüs karantinasına alındı

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Balıkesir'de 1 mahalle koronavirüs karantinasına alındı
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BALIKESİR'in Savaştepe ilçesine bağlı kırsal Yunakdere Mahallesi, koronavirüs vakalarında artış yaşanması üzerine karantinaya alındı.

Savaştepe ilçesinin kırsal Yunaklar Mahallesi, koronavirüs vakaları ve temaslı kişilerin artması üzerine Savaştepe İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla karantinaya alındı. Jandarma ekipleri, kurdukları barikat ile mahalleye giriş ve çıkışları kapattı. Mahalledeki karantinanın 10 gün süreceği bildirildi.

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