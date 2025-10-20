Balıkesir'daki firari mahkum cinayetinde kurbanlar son yolculuğuna uğurlandı!

Haberin Devamı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde cezaevi firarisi Mustafa Emlik tarafından tabancayla vurularak öldürülenlerden jeoloji mühendisi Göktuğ Çalık ve Uzman çavuş Kemal Ekri cenazesi bugün düzenlenen cenaze törenlerinin ardından son yolculuklarına uğurlandılar.

EVİ ÖNÜNDE HELALLİK İSTENDİ

Bursa Adli Tıp Kurumu morgundan yakınları tarafından alınarak Güre Mahallesi'ndeki evlerinin önüne getirilen Çalık için helallik istendi.

Daha sonra Güre Kaplıcaları Camisi'nde Çalık'ın ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti.

Çalık'ın cenazesi, burada kılınan namazın ardından Güre Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye Çalık'ın ailesi ve yakınları, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BABA, DEHŞET ANLARINI ANLATTI!

Baba Ali Murat Çalık, AA muhabirine, oğlunun etrafında sevilen biri olduğunu belirterek, "Haftada 1- 2 gece arkadaşlarıyla 3 saat kadar dışarı çıkar daha sonra da eve dönerdi. O gece de yine arkadaşlarıyla buluştuktan sonra eve döndüğü esnada bu saldırı oldu. Evde otururken silah seslerini duyduk. Sokağa çıktığımızda oğlum kanlar içerisinde yatıyordu." dedi.

Çalık, oğlunun katili tanımadığını, canice gerçekleşen bir saldırının kurbanı olduğunu söyledi.

ANKARA'DA DA TÖREN YAPILDI!

Bir diğer cenaze töreni ise Ankara'da yapıldı. Cinayete kurban giden bir diğer isim olan uzman çavuş Kemal Ekri, Ankara'da düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Uzman çavuş Kemal Ekri için Etimesgut'taki Ahimesut Söğüt Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, devlet erkanının yanı sıra Ekri'nin ailesi, akrabaları ve vatandaşlar katıldı.

Protokol üyeleri de Ekri'nin ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu.

Cenaze namazının ardından Ekri'nin Türk bayrağına sarılı naaşı, Elvanköy Mezarlığı'nda defnedildi.

"SONU BU OLMAMALIYDI"

Uzman çavuş Kemal Ekri'nin törende asker üniforması giyen kardeşi Burak Ekri, gazetecilere yaptığı açıklamada, ağabeyine yapılan saldırıyı "kalleşçe" olarak değerlendirdi.

KARDEŞİNİ DE ASKER YAPMAK İSTİYORMUŞ

Ağabeyinin devletine her zaman en iyi şekilde hizmet verdiğini anlatan Ekri, şunları kaydetti:

"Ağabeyim bu zamana kadar hep devletine en iyi katkıyı sağlamaya çalıştı. Irak'ta, Suriye'de, Libya'da görev yaptı. Daha bizim bilmediğimiz birçok yerde görev yaptı ama sonu bu olmamalıydı. Çok başarılı bir askerdi. Ben de çok severdim. O da beni çok severdi. Benim üzerimde hayalleri vardı. Bana diyordu ki 'Birlikte göreve gideceğiz. Sen de asker olacaksın, ben seni ona eğitiyorum' derdi."

Yaşadıkları acının tarif edilemez olduğunu vurgulayan Ekri'nin dayısı Oktay Baranlıoğlu da duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Ankara'dan Balıkesir'e bir hafta önce gitmişti. 7 yıldır Irak'ta, Suriye'de, Libya'da sürekli dışarıda operasyonlardaydı. Birliği Balıkesir'de olduğu için oraya da zaten bir hafta önce gitmişti. Kardeşinin düğünü vardı. Düğünden sonra gönderdik. Gördüğünüz gibi 7 yıldır Suriye gibi yerlerde başına bir şey gelmedi. Gerçekten çok tarifsiz acı yaşıyoruz. Vatan sağ olsun."

NELER OLMUŞTU?

Balıkesir'in Edremit ilçesinde dün gece saatlerinde cezaevi firarisi Mustafa Emlik, uzman çavuş Kemal Ekri'yi öldürdükten sonra aracını gasbederek kaçmaya çalıştığı sırada Göktuğ Çalık'ı öldürüp, 2'si polis 7 kişiyi yaralamıştı. Çıkan çatışmada Mustafa Emlik, etkisiz hale getirilmişti.

Uzman çavuş Kemal Ekri'nin cenazesi, Ankara'da düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanmıştı.