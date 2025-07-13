Balıkesir ve Edirne'de orman yangını

Ünsal YÜCEL-Murat YAYIN/EDİRNE, (DHA)- AA-İHA
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2025 16:16
Balıkesir'in Manyas ilçesinde arazide çıkan yangının ormanlık alana sıçramaması için müdahale ediliyor. Ayrıca Edirne Keşan ilçesi Susamdere mevkisinde çıkan orman ve anız yangınına, karadan ve havadan yoğun müdahale sürüyor.
Balıkesir'de İlçeye bağlı Çakırca Mahallesi'ndeki arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı ekipler sevk edildi.
Yangına, 1 helikopter, 4 uçak, 10 arazöz, 1 iş makinesi, ve 68 personelin yanı sıra belediyeye ait araçlarla müdahalede bulunuluyor.
EDİRNE KEŞAN'DA ORMAN YANGINI
Edirne'de henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek hem ormanlık alanı hem de çevredeki tarım arazilerini tehdit etmeye başladı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Malkara Orman İşletme Müdürlüğü, Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekipler, arazözler, su tankerleri ve iş makineleriyle yangına müdahale ederken, havadan da 2 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağıyla destek veriliyor.
Alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun çaba sarf eden ekipler, bölgedeki vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.
Yangını kontrol altına alma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.