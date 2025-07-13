×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Balıkesir ve Edirne'de orman yangını

Güncelleme Tarihi:

#Balıkesir#Edirne#Orman Yangını
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2025 16:16

Balıkesir'in Manyas ilçesinde arazide çıkan yangının ormanlık alana sıçramaması için müdahale ediliyor. Ayrıca Edirne Keşan ilçesi Susamdere mevkisinde çıkan orman ve anız yangınına, karadan ve havadan yoğun müdahale sürüyor.

Haberin Devamı

Balıkesir'de İlçeye bağlı Çakırca Mahallesi'ndeki arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı ekipler sevk edildi.

Balıkesir ve Edirnede orman yangını

Yangına, 1 helikopter, 4 uçak, 10 arazöz​​​​​​​, 1 iş makinesi, ve 68 personelin yanı sıra belediyeye ait araçlarla müdahalede bulunuluyor.

EDİRNE KEŞAN'DA ORMAN YANGINI

Edirne'de henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek hem ormanlık alanı hem de çevredeki tarım arazilerini tehdit etmeye başladı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Malkara Orman İşletme Müdürlüğü, Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Balıkesir ve Edirnede orman yangını
Ekipler, arazözler, su tankerleri ve iş makineleriyle yangına müdahale ederken, havadan da 2 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağıyla destek veriliyor.
Balıkesir ve Edirnede orman yangını


Alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun çaba sarf eden ekipler, bölgedeki vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Haberin Devamı

Yangını kontrol altına alma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Balıkesir#Edirne#Orman Yangını

BAKMADAN GEÇME!