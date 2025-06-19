Balıkesir ve Çanakkale'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

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Balıkesir'in Kepsut ilçesi kırsal Sarıfakılar Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri ve dumanı görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbarla olay yerine uçak, helikopter, arazöz ve iş makinaları sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
ÇANAKKALE'DE TARIM ARAZİSİNDE ÇIKAN YANGIN ORMANLIK ALANA SIÇRADI
Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangın, saat 15.00 sıralarında merkeze bağlı Özbek köyü yakınlarında tarım arazisinde başladı.