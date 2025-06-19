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Balıkesir ve Çanakkale'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

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#Orman Yangını#Balıkesir#Çanakkale
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2025 16:47

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde ve Çanakkale'de orman yangını çıktı. İki ildeki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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Balıkesir'in Kepsut ilçesi kırsal Sarıfakılar Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri ve dumanı görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbarla olay yerine uçak, helikopter, arazöz ve iş makinaları sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

ÇANAKKALE'DE TARIM ARAZİSİNDE ÇIKAN YANGIN ORMANLIK ALANA SIÇRADI

Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangın, saat 15.00 sıralarında merkeze bağlı Özbek köyü yakınlarında tarım arazisinde başladı.

Balıkesir ve Çanakkalede orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Alevler rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Havadan 4 uçak, 1 helikopter, karadan ise çok sayıda arazöz, itfaiye ve orman personeliyle yangına müdahale devam ediyor.

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#Orman Yangını#Balıkesir#Çanakkale

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