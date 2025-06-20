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Balıkesir ve Bursa'da orman yangını... Ekipler müdahale ediyor

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#Yangın#Bursa#Balıkesir
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2025 17:20

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Bursa'nın da Yenişehir ilçesinde orman yangını çıktı. İki yangına da karadan ve havadan müdahale ediliyor.

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı kırsal Mutluköy Mahallesi yakınlarındaki zeytin ağaçlarıyla kaplı tarım arazisinde, saat 15.30 sıralarında yangın çıktı.

Yükselen alevleri ve dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait uçak, helikopter ve çok sayıda arazöz sevk edildi. Ekipler, yangına karadan ve havadan müdahale ediyor. 

Balıkesir ve Bursada orman yangını... Ekipler müdahale ediyor

BURSA YENİŞEHİR'DE ORMAN YANGINI

Bursa Yenişehir ilçesi Demirboğa Mahallesi’ndeki ormanda da saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye 41 personel, 3 helikopter, 6 arazöz ve 2 su tankeri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlere, karadan ve havadan müdahale ediliyor.

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#Yangın#Bursa#Balıkesir

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