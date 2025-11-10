Balıkesir Sındırgı’da 4.9 büyüklüğünde deprem... Prof. Dr. Pampal: 6.5 büyüklüğünde bir deprem üretebilir

Haberin Devamı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan bilgilere göre, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Saat 21.20’de meydana gelen deprem, yerin yaklaşık 9.64 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Bu depremden 5 dakika sonra 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

"6.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM ÜRETEBİLİR"

Prof. Dr. Süleyman Pampal, Sındırgı'daki deprem fırtınalarını CNN TÜRK ekranlarında değerlendirdi.

Pampal, Sındırgı çevresinde yaşanan sarsıntıların bir “deprem fırtınası” olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Deprem fırtınası dediğimiz böyle bir şey. Sındırgı'nın güneydoğusuna doğru depremler yoğunlaştı. Bu deprem, Gelenbe ve Sındırgı faylarının sınırında gerçekleşti. Gelenbe fayı aktif bir fay. Bu fayın kırılması söz konusu olursa 6-6.5 büyüklüğünde bir deprem üretebilir.”