Gündem Haberleri

Balıkesir Sındırgı’da 4.9 büyüklüğünde deprem... Prof. Dr. Pampal: 6.5 büyüklüğünde bir deprem üretebilir

Balıkesir Sındırgı’da 4.9 büyüklüğünde deprem... Prof. Dr. Pampal: 6.5 büyüklüğünde bir deprem üretebilir
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2025 21:31

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Prof. Dr. Süleyman Pampal, Sındırgı çevresinde yaşanan sarsıntıların bir “deprem fırtınası” olduğunu belirterek "Bu deprem, Gelenbe ve Sındırgı faylarının sınırında gerçekleşti. Gelenbe fayı aktif bir fay. Bu fayın kırılması söz konusu olursa 6-6.5 büyüklüğünde bir deprem üretebilir.” diye konuştu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan bilgilere göre, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Saat 21.20’de meydana gelen deprem, yerin yaklaşık 9.64 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Bu depremden 5 dakika sonra 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

"6.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM ÜRETEBİLİR"

Prof. Dr. Süleyman Pampal, Sındırgı'daki deprem fırtınalarını CNN TÜRK ekranlarında değerlendirdi.

Pampal, Sındırgı çevresinde yaşanan sarsıntıların bir “deprem fırtınası” olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Deprem fırtınası dediğimiz böyle bir şey. Sındırgı'nın güneydoğusuna doğru depremler yoğunlaştı. Bu deprem, Gelenbe ve Sındırgı faylarının sınırında gerçekleşti. Gelenbe fayı aktif bir fay. Bu fayın kırılması söz konusu olursa 6-6.5 büyüklüğünde bir deprem üretebilir.”

#AFAD#Deprem#Balıkesir

