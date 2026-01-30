Balıkesir Sındırgı'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Haberin Devamı

AFAD tarafından kaydedilen güncel verilere göre göre saat 10.40'te meydana gelen deprem yerin 8.59 kilometre altında gerçekleşti.

Hatırlanacağı gibi 24 Ocak Cumartesi günü yine Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 00:24'te 5.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Yaşanan deprem; Marmara ve Ege Bölgesi'ndeki; İstanbul, Uşak, Kütahya, İzmir, Bursa, Yalova gibi birçok şehirden de hissedilmiş sonrasında peş peşe artçı sarsıntılar kaydedilmişti.

"RUTİN DEVAM EDEN BİR OLAY"

24 Ocak'taki 5.1'lik deprem sonrasında Prof. Dr. Şener Üşümezsoy şu değerlendirmelerde bulunmuştu:



"Sındırgı fayının en güneydoğu ucunda deprem oldu. Yazın da o noktalarda deprem olmuştu. O fay yeni bir faya atlamadığı için bir sorun görmüyorum. Rutin devam eden bir olay. Bu depremler bu tarzda olduğu zaman büyük depremi tetiklemez. 6.5 gibi bir deprem yapmaz."

PROF. DR. HASAN SÖZBİLİR: GERİLİMİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE AZALTTI

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bölgedeki ilk depremin 10 Ağustos 2025’te gerçekleştiğini hatırlattı ve şunları söyledi:

“Bölgedeki ilk deprem 10 Ağustos 2025’te gerçekleşti. Sındırgı depremlerinin 167’nci gününde gece yarısı meydana gelen 5.1’lik deprem bölgedeki gerilimi önemli ölçüde azalttı. Sındırgı’da 10 Ağustos ve 27 Ekim 2025 tarihlerinde meydana gelen depremlerle birlikte artçı deprem sayısı 25 bini geçti. 10 Ağustos tarihinden beri Sındırgı deprem aktivitesini AFAD istasyonlarını kullanarak saniye saniye izlemeye devam ediyoruz. Her iki depremden sonra arazide yaptığımız çalışmalarla Sındırgı güneyindeki dağlık kesimde 40 kilometre uzunluğa varan ‘Emendere Fay Zonu’ adını verdiğimiz çok segmentli aktif bir sismik kaynağı haritalamıştık. İlk depremde bu fayın en batıdaki segmentinin kırıldığını ve artçı deprem aktivitesinin fay zonu boyunca güneydoğuya doğru göç ettiğini saptamıştık.

Bölgede şimdiye kadar yaptığımız, sismolojik analizler, jeodezik çalışmalar ve stres analizleri bu depremin yaklaştığını gösteriyordu. Böylece son 5 ay boyunca Sındırgı çevresindeki deprem aktivitesi çok sayıda deprem fırtınası, deprem dizisi ve deprem sürüsü şeklinde sürmektedir. İkinci ana şoktan sonra yine benzer ana şok büyüklüğünde bir deprem bekliyorduk. Fakat 5.1 büyüklüğündeki bir deprem meydana gelmiş oldu.