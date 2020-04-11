MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBalıkesir sessizliğe büründü
GeriGündem Balıkesir sessizliğe büründü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
BALIKESİR (İHA)
Haber Giriş: 11.04.2020 - 10:51,Son Güncelleme:

Balıkesir sessizliğe büründü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Balıkesir sessizliğe büründü
Abone Olgoogle-news

Korona virüsü salgını dolayısı ile uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağına uyan Balıkesir'de şehir meydanı kuşlara kaldı. Sessizliğe bürünen şehirde, polislerin, zabıtaların ve sağlık görevlilerinden başka kimse sokaklarda yoktu.

Sokağa çıkma yasağı uygulanan büyükşehirlerden birisi olan Balıkesir, sabah saatlerinden itibaren sessiz bir kent haline geldi. Yolda sadece polis, zabıta, sağlık görevlileri ve yetkililerden başka kimse olmayınca şehrin en işlek noktalarından birisi olan Ali Hikmet Paşa Meydanı da kuşlara kaldı. Kentte sokağa çıkma yasağına uyulurken, fırınların ekmek çıkardığı görüldü.
Şehrin ana yollarında polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, yolda seyreden az sayıda aracı durdurarak kontrol etti. Sokağa çıkma yasağı Balıkesir ve diğer büyükşehirlerde pazar gecesi 00.00'a kadar sürecek.

Balıkesir sessizliğe büründü

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle