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Balıkesir sabah saatlerinde patlama: Doğal gaz şüphesiyle tüpü yaktı, bina sarsıldı

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#Balıkesir Patlama#Doğal Gaz Kazası#Hasan Çelikalp
Balıkesir sabah saatlerinde patlama: Doğal gaz şüphesiyle tüpü yaktı, bina sarsıldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2026 10:20

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kahvaltı hazırlamak isterken yaşanan patlama paniğe neden oldu. Olayda 6 kişi yaralanırken, evdeki Hasan Çelikalp'in durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

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17 Eylül Mahallesi Sanayi Sokak'taki 4 katlı apartmanın 1’inci katındaki dairede yaşayan Hasan Çelikalp, iddiaya göre saat 06.00 sıralarında kahvaltı hazırlamak için mutfağa girdiğinde doğal gaz kaçağından şüphelendi.

Balıkesir sabah saatlerinde patlama: Doğal gaz şüphesiyle tüpü yaktı, bina sarsıldı

6 KİŞİ YARALANDI

Çelikalp'in çay demlemek için ocak yerine mutfak tüpünü yakmasıyla patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte yangın çıkarken, bina sakinleri panikle kendilerini dışarı attı. Hasan Çelikalp ile evde ve üst kattaki dairede bulunan 5 kişi yaralanırken, yangın ihbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Balıkesir sabah saatlerinde patlama: Doğal gaz şüphesiyle tüpü yaktı, bina sarsıldı

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2 DAİRE KULLANILMAZ HALE GELDİ

2 daire kullanılamaz hale gelirken, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ambulansla kaldırıldıkları Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alınan yaralılardan Hasan Çelikalp'in vücudunda yanıklar olduğu ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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#Balıkesir Patlama#Doğal Gaz Kazası#Hasan Çelikalp

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