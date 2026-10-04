Balıkesir sabah saatlerinde patlama: Doğal gaz şüphesiyle tüpü yaktı, bina sarsıldı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

17 Eylül Mahallesi Sanayi Sokak'taki 4 katlı apartmanın 1’inci katındaki dairede yaşayan Hasan Çelikalp, iddiaya göre saat 06.00 sıralarında kahvaltı hazırlamak için mutfağa girdiğinde doğal gaz kaçağından şüphelendi.

6 KİŞİ YARALANDI

Çelikalp'in çay demlemek için ocak yerine mutfak tüpünü yakmasıyla patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte yangın çıkarken, bina sakinleri panikle kendilerini dışarı attı. Hasan Çelikalp ile evde ve üst kattaki dairede bulunan 5 kişi yaralanırken, yangın ihbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Haberin Devamı

2 DAİRE KULLANILMAZ HALE GELDİ

2 daire kullanılamaz hale gelirken, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ambulansla kaldırıldıkları Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alınan yaralılardan Hasan Çelikalp'in vücudunda yanıklar olduğu ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Gözden Kaçmasın Deprem sonrası hayatı değişmişti: Sanal alem bağımlısı gençten şaşırtan sözler Haberi görüntüle