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BALIKESİR (İHA)
Haber Giriş: 20.10.2020 - 17:24 | Son Güncelleme:

Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu

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Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu
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Balıkesir'de polis ekiplerince il merkezi ve ilçelerde gerçekleştirilen operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 4 şahıs gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce il merkezi ile Ayvalık, Erdek ve Bandırma ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak 10 şahıs yakalanırken, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, yapılan operasyonlarda toplamda 256,37 gram esrar maddesi, 826 adet sentetik ecza hap, 6,55 gram metamfetamin maddesi ve 1,15 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirilirken, il merkezinde 1, Ayvalık ilçesinde 2, Bandırma ilçesinde ise 1 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

 

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