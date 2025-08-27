×
Balıkesir neden beşik gibi sallanıyor? Prof. Dr. Tüysüz: Bunlar olağan artçılar değil

Ağustos 27, 2025 08:39

10 Ağustos'taki 6.2'lik depremin ardından Balıkesir Sındırgı beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Sabaha karşı 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz, "10 Ağustos'tan itibaren yaklaşık 6 binin üzerinde deprem meydana geldi. Bu depremler olağan artçı depremler değil. Oldukça geniş bir alanda ve faydan da uzakta gerçekleşiyor" ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Tüysüz, "Deprem etkinliği sürecektir. En azından birkaç hafta devam edecek gibi duruyor" dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Balıkesir'de merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10,12 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

"BUNLAR OLAĞAN ARTÇILAR DEĞİL"

Balıkesir'deki 4.4 büyüklüğündeki depremin ardından Deprem Uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz, CNN TÜRK'te değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Tüysüz yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"10 Ağustos'tan itibaren yaklaşık 6 binin üzerinde deprem meydana geldi. Bu depremler olağan artçı depremler değil. Oldukça geniş bir alanda ve faydan da uzakta gerçekleşiyor. Bunun neden olduğu konusunda birkaç tane fikir var. Hangisi doğrudur açıkçası bunu bilmiyoruz. Bu tür çok uzun süren depremlerin bir arada olduğu etkinlik bir deprem fırtınası olarak adlandırılıyor genellikle. Bu deprem fırtınaları da fayların birbirini kestiği bölgede olabilir, bu özellik var orada.

Volkanların, yer altındaki magmanın hareket etmesiyle bu tür etkinlikler olabiliyor. Bu var mı yok mu biraz kuşkulu. Yer altındaki sıcak suların hareketiyle veya gazların hareketiyle bu tür etkinlikler olabiliyor.

Bu da var mı yok mu kuşkulu. Dolayısıyla bu bölgedeki deprem etkinliği daha uzunca bir süre devam edecek gibi duruyor. Büyük bir deprem beklentimiz yok. Bu etkinliğin nedeni nedir konusunda detay araştırmaların yapılması gerekiyor. Bu da aylar sürecek bir süreç. Bu konuda araştırmalar yapılacak. Uzun sürede ancak cevaplanacak.

"BİRKAÇ HAFTA DEVAM EDECEK GİBİ"

Deprem etkinliği sürecektir. En azından birkaç hafta devam edecek gibi duruyor. Ama bu tür deprem fırtınalarında genellikle daha büyük bir deprem olma olasılığı düşük. Bu etkinlik devam edecek."

