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Balıkesir merkezli uluslararası dolandırıcılığa operasyon! 103 şüpheli gözaltına alındı

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#Almanya#Avusturya#Katar
Balıkesir merkezli uluslararası dolandırıcılığa operasyon 103 şüpheli gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2023 21:15

Balıkesir merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonlarda, 7 ülkedeki yabancı uyruklu kişileri telefonla arayıp kendilerini avukat, polis ve kamu görevlisi olarak tanıtıp toplam 774 bin 549 euro ve 38 bin 160 dolar dolandırdıkları belirlenen 116 şüpheliden 103'ü gözaltına alındı.

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Almanya, Avusturya, Çekya, Kanada, Peru, Katar ve Irak'ta yaşayan yabancı uyruklu 400 kişi telefonla dolandırıldı. Mağdurlar, Türkiye'den arandıkları bilgisi üzerine şikayetçi oldu. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüt faaliyeti çerçevesinde nitelikli dolandırıcılık ve suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama' kapsamında teknik takip ile sürdürülen soruşturmada 116 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin, mağdurları telefonla arayıp kendilerini avukat, polis ve kamu görevlisi olarak tanıtarak, çeşitli bahanelerle hesaplarına döviz cinsinden para göndermelerini sağladıkları anlaşıldı. 400 kişinin 691 işlemde toplam 774 bin 549 euro ve 38 bin 160 dolar dolandırdıkları belirlendi.

103 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kimlikleri saptanan şüpheliler hakkında Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından arama, el koyma ve yakalama kararı çıkarıldı. Balıkesir merkezli 21 ilde başlatılan operasyonlarda 103 şüpheli gözaltına alınırken, 8 şüphelinin başka suçlardan ceza infaz kurumlarında olduğu tespit edildi. 5 şüphelinin yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirildi. 

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#Almanya#Avusturya#Katar

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