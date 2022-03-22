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Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu: 67 gözaltı

#FETÖ#Operasyon#Balıkesir
Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu: 67 gözaltı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Balıkesir merkezli düzenledikleri FETÖ operasyonunda 67 şüpheliyi gözaltına aldı.

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Balıkesir merkezli 21 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 67 şüpheli gözaltına alındı. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ mensuplarını finanse ettikleri değerlendirilen ve aralarında meslekten ihraç edilmiş din görevlisi, askeri personel, polis, öğretmen ve hemşirenin de bulunduğu 71 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu: 67 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balıkesir merkezli Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, K. Maraş, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Manisa, Ordu, Tekirdağ, Yozgat ve Zonguldak'ta eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sonucunda 67 şüpheli gözaltına alınırken, 4 şüphelinin ise yakalama çalışmaları devam ediyor. Şüphelilerle birlikte çok sayıda örgütsel doküman da ele geçirildi.

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#FETÖ#Operasyon#Balıkesir

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