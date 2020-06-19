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BALIKESİR (AA)
Haber Giriş: 19.06.2020 - 09:24,Son Güncelleme:

Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu: 11 gözaltı kararı

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Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu: 11 gözaltı kararı
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Balıkesir merkezli Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, daha önce Balıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezinde öğrencilere "mahrem imamlık" yaptığı öne sürülen 3 öğretmen ve bir polisin de aralarında olduğu 11 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.     

Polis okulundaki öğrencileri örgüte kazandırmak için çalışmalar yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.     

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Manisa, Uşak, Denizli, Sakarya, Batman ve Van'da başlatılan operasyon sürüyor.     

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