Balıkesir merkezli 6 ilde PKK operasyonu: Çok sayıda gözaltı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütüne üye hükümlü ve tutuklulara



finans sağlayan şüphelilere yönelik, Balıkesir ile Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Muğla ve Şırnak'ta belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Saat 07.00’de eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde tabanca ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.



Şüpheliler, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı’na getirilerek, sorguya alındı.

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